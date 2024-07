Più sicurezza stradale vicino alle scuole, tutte le opere nelle otto circoscrizioni

Iniziano domani, 17 luglio, i lavori per la messa in sicurezza delle aree scolastiche di Verona. Si partirà da Via della Chiesa, a Novaglie, con una serie di opere finanziate da un contributo ministeriale di 280mila euro ottenuto dal Comune.

La priorità massima sarà data alla sicurezza dei pedoni, soprattutto a quelli che entrano ed escono dalle scuole. E saranno otto, una per circoscrizione, le aree critiche in cui il Comune di Verona interverrà per realizzare attraversamenti protetti e isole spartitraffico, per ampliare le zone di sosta dei pedoni e per moderare il traffico con Zone 30.

I fondi arrivano dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, che tramite un'apposita convenzione ha assegnato al Comune il contributo di 283mila euro.

Il primo intervento parte domani a Novaglie in Via della Chiesa, nell'ottava circoscrizione, e prevede l'ampliamento del marciapiede di fronte alla scuola dell'infanzia e la riqualificazione del marciapiede della scuola primaria, nonchè la modifica e l'introduzione di nuovi attraversamenti pedonali nella piazza e il conseguente adeguamento delle rampe dei marciapiedi, al fine di creare dei percorsi e degli attraversamenti sicuri per i fruitori delle scuole e del palazzetto.

Da qui al 2025, i lavori proseguiranno in corrispondenza degli altri sette plessi scolastici individuati: in Via Lega Veronese in prima circoscrizione, in Via Nievo in seconda, in Via Bassone in terza, in Via Mantovana in quarta, in Via Scuderlando in quinta, in Via Cipolla in sesta e in Via Monti in settima circoscrizione.

«Si parte con il primo degli otto interventi che miglioreranno la sicurezza dei pedoni - ha commentato spiega l'assessore alle strade Federico Benini - Abbiamo privilegiato le zone vicine alle scuole. Il progetto prevede lavori differenti in base alle situazioni attuali. Per alcune aree vengono realizzati attraversamenti nuovi e si interviene anche sui parcheggi. Il tutto per migliorare la fruibilità degli spazi vicini alle scuole e soprattutto per renderli sicuri a tutti i tipi di utenza».

«Massima priorità alla sicurezza stradale e a tutti gli interventi che portano ad una riduzione della velocità nei tratti urbani, che sappiamo essere una delle principali cause di incidentalità - ha aggiunto l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - Sappiamo che in molti quartieri le auto transitano a velocità molto sostenuta. Questi interventi vanno nella direzione che auspichiamo, cioè aumentare le Zone 30 nei quartieri a vantaggio della sicurezza stradale e soprattutto in corrispondenza degli istituti scolastici».

LE ALTRE OPERE NEL DETTAGLIO

In Via Lega Veronese, nella prima circoscrizione, verranno realizzati due attraversamenti rialzati in corrispondenza degli attuali attraversamenti pedonali di fronte alla scuola dell'infanzia Orti di Spagna e in Via Riva di Villa Santa, in corrispondenza dei quali verrà demolita l’attuale rampa in porfido o pietra. Saranno poi creati dei golfi per aumentare la visibilità dei pedoni in curva. Verrà allargato il marciapiede davanti all’ingresso della scuola di musica. E saranno realizzati dei percorsi tattili. Infine, la segnaletica sia orizzontale che verticale sarà aggiornata e potenziata.

In Via Nievo, secondo circoscrizione, si interviene sull’attuale attraversamento pedonale, che verrà rialzato, così come verrà rialzato il marciapiede di fronte al passo carraio della scuola. Probabile il posizionamento o lo spostamento di transenne o pali dissuasori, a maggior beneficio della sicurezza.

Nella terza circoscrizione, in Via Bassone, l'attraversamento pedonale attuale viene rialzato e vengono rimossi i cordoli esistenti dissestati o rotti. Viene mantenuto l’attuale spartitraffico, viene realizzata la nuova segnaletica orizzontale e si prevede l’installazione di quella verticale di indicazione Zona 30, integrata con "pericolo attraversamento bambini" e "segnale di dosso stradale".

In quarta circoscrizione, in Via Mantovana, verrà realizzato un percorso alternativo alla circolazione di fronte a scuola con l’apertura di un secondo ingresso all’area parcheggio di collegamento alla via parallela su cui viene deviato il traffico negli orari scolastici. Viene inoltre ampliato lo spazio di sosta degli studenti e quello per il bus scolastico. E viene realizzato un nuovo spazio sosta per disabili nell’area parcheggio. Prevista anche l'eliminazione delle barriere guardrail vicino al nuovo ingresso al parcheggio.

In Via Scuderlando, quinta circoscrizione, viene ampliato l’attuale piazzale antistante la scuola anche per permettere agli utenti del trasporto pubblico una sosta più agevole. Viene ampliato il nodo pedonale intorno al parcheggio con riordino della segnaletica orizzontale e nuova segnaletica verticale di indicazione Zona 30 e "pericolo attraversamento bambini".

Nella sesta circoscrizione, in Via Cipolla, viene realizzato un attraversamento rialzato a 10 metri da quello attuale, mentre un nuovo attraversamento pedonale verrà realizzato in prossimità dell’incrocio con Via Bonfadio, provvisto di isola spartitraffico per mettere in sicurezza l’intersezione e rallentare la velocità di ingresso in Via Cipolla.

Infine, nella settima circoscrizione, l'attuale attraversamento pedonale in Via Monti verrà spostato in corrispondenza del passo carraio della scuola. E anche qui la segnaletica sarà ripristinata in coerenza con le modifiche stradali proposte.