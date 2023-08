Dal Ministero i fondi per l'intervento alle scuole elementari di Soave

La scuola elementare "Ippolito Nievo" è al centro di nuovi ed importanti lavori annunciati la scorsa settimana dal Comune di Soave, dopo che nell'ultimo anno era stata interessata da alcuni interventi manutentivi legati al tetto della struttura.

L'amministrazione guidata dal sindaco Matteo Pressi, ricora che la vicenda aveva preso il via lo scorso anno, quando il perito interpellato aveva evidenziato serie criticità nella copertura del plesso scolastico, tali da metterne in forte dubbio la tenuta. Così la scorsa estate il Come era corso ai ripari, commissionando la costruzione d'urgenza di un sistema di sostegni in grado di mettere in sicurezza la struttura, garantendo allo stesso tempo il prosieguo delle lezioni.

L'intervento era stato dipinto come provvisorio, in attesa della completa sostituzione delle travi esistenti con nuovi manufatti più moderni e soprattutto sicuri. Il cantiere che andrà avanti fino a Natale parte dunque nella seconda metà di agosto, portando una soluzione definitiva al problema e concludendo il ciclo di lavori.

Non sono finite però le buone notizie per il Comune dell'Est veronese. Il 1° agosto infatti, l'Amministrazione ha ricevuto un contributo di circa 220 mila euro dal Ministero dell'istruzione con un provvedimento ad hoc, appositamente adottato in favore di Soave e sottoscritto dal ministro Valditara. La somma coprirà per intero i costi di sostituzione della copertura della scuola, liberando quindi le risorse del bilancio comunale.

Una buona novella che il primo cittadino Pressi definisce non casuale, ma «frutto di quella che molto spesso viene definita come "filiera istituzionale" che dal territorio giunge sino ai tavoli che contano a Roma». Il sindaco leghista spiega: «Una volta avuto contezza della necessità di realizzare un intervento così costoso ho subito interpellato le istituzioni superiori, la Regione in primis. La vicepresidente Elisa De Berti, da ex sindaco, ha preso a cuore il nostro problema, sensibilizzando il consigliere ministeriale delegato ai rapporti con gli enti locali e già parlamentare della Lega Angela Colmellere».

Lo stesso sindaco si è recato personalmente a Roma per spiegare al Ministero l'importanza del problema: «Ho trovato degli interlocutori sensibili ai problemi dei piccoli Comuni ma soprattutto delle persone in carne ed ossa, alunni e insegnanti, che lavorano in questi luoghi. Per questo ringrazio il Ministro Valditara, i suoi collaboratori e la Regione: il denaro ci serve, ma ancor di più ci è servito sapere che le istituzioni sono vicine al territorio».

L'intervento

Nelle tre settimane tra l'avvio del cantiere e l'inizio delle scuole saranno realizzate tutte le opere che per ragioni di sicurezza si è ritenuto di eseguire in assenza degli alunni e degli operatori. In questa prima fase, quindi, sarà realizzata la demolizione del tetto esistente con la contestuale posa di una copertura provvisoria utile ad evitare infiltrazioni. In seguito saranno portati in quota i materiali necessari alla costruzione del nuovo tetto. Durante la prima fase dell'anno scolastico il cantiere e la scuola convivranno con degli accorgimenti. Durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni la gru rimarrà ferma per evitare la presenza di carichi sospesi. Allo stesso modo le attività particolarmente rumorose saranno limitate alla fascia pomeridiana. Tutto il cantiere sarà chiuso da apposite impalcature, eliminando il rischio di cadute accidentali anche solamente di piccoli frammenti.

Come sottolineato dal sindaco Pressi: «Chiediamo a tutti non un sacrificio, bensì un investimento di pazienza, per arrivare al rientro dalle vacanze di Natale con una scuola finalmente sicura e definitivamente in ordine. Pochi mesi di sacrificio ci daranno un tetto perfetto per decenni».

I lavori, infatti, secondo il cronoprogramma si concluderanno durante le vacanze di Natale dove, a scuola vuota, saranno asportati i sostegni provvisori che oggi sorreggono il tetto.