Lavori alla primaria Cesari di Cadidavid: via alla sostituzione dei serramenti

Un contributo di 250 mila euro da destinarsi alla sostituzione dei serramenti della scuola primaria A. Cesari in via Colonello Fasoli, 54, a Cadidavid. È quanto è stato deciso venerdì dalla Giunta comunale di Verona, su indicazione dell’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia, per consentire l’avvio dei lavori necessari e funzionali a garantire un adeguato risparmio energetico e offrire un comfort ambientale idoneo a quanti utilizzano la scuola. Un intervento già preannunciato alla cittadinanza l’altra sera durante l’incontro pubblico "Il Quartiere che vorrei" realizzato al teatro di Cadidavid.

«Si tratta di un contributo del Ministero dell’Interno assegnato al Comune e destinato in prima battuta, nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 – spiega l’assessora Elisa La Paglia – per l’integrazione e la sostituzione di parti e componenti degli impianti elettrici. Per necessità, e valutata l’effettiva urgenza dell’intervento, il finanziamento di 250 mila euro viene ora destinato in favore della scuola Cesari, per avviare quanto prima i lavori per un complessivo ammodernamento nell’ambito dell’efficientamento energetico. I serramenti vetusti non sono più adeguati e vanno sostituiti quanto prima».

PROGRAMMA LAVORI - Entro settembre sarà individuata la ditta appaltatrice e per l’autunno sarà effettuato l’intervento, che porterà alla sostituzione di tutti gli infissi della scuola.

Un cantiere che durerà circa un mese e che non impatterà sulle attività scolastiche della Cesari, che proseguiranno senza interruzioni.