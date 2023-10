Oltre al nuovo polo dell'infanzia, Caprino ristruttura scuola di Pesina con fondi Pnrr

Dopo gli oltre due milioni di euro del Pnrr investiti per la realizzazione di un nuovo polo dell'infanzia, Caprino Veronese ne stanzia altri due derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sistemazione della scuola primaria di Pesina.

È partita un'opera lungamente attesa nella località più popolosa di Caprino. Si tratta dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola primaria "Francesco Fontana" di Pesina. Lavori importanti che verranno interamente finanziati da fondi del Pnrr: un milione e 983mila euro.

«Come amministrazione abbiamo fortemente voluto investire i fondi del Pnrr in progetti che riguardassero il benessere e l’istruzione dei nostri bambini - ha spiegato la sindaca Paola Arduini - La scuola di Pesina e il polo dell'infanzia sono le due più importanti risposte alle esigenze delle famiglie».

È prevista una durata dei lavori di un anno, quindi bambini dovrebbero entrare nella loro nuova scuola a settembre del 2024. Bambini, oltre cento, che ora sono ospitati all’interno dell’ex scuola secondaria di primo grado in Via IV Novembre a Caprino.

La scuola verrà ristrutturata internamente. I bagni, attualmente ospitati in un container esterno alla struttura, verranno realizzati all’interno. Ci sarà un’aula di informatica, una stanza dedicata agli insegnanti e una sala polivalente. Questa sarà destinata all’attività fisica degli studenti ma sarà anche aperta all’intera comunità di Pesina per varie attività in accordo con la dirigente scolastica.

La ristrutturazione riguarderà poi il cappotto esterno, il rifacimento del tetto e dei serramenti.

«Abbiamo ricevuto dal Pnrr quasi quattro milioni di euro - ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Davide Mazzola - con i quali è stato finanziato il cento per cento del costo dei lavori. L’attenzione che abbiamo messo nella partecipazione ai bandi è stata massima e per i risultati ottenuti dobbiamo ringraziare la collaborazione preziosa del nostro ufficio tecnico. La partenza dei lavori è un risultato tanto atteso da noi come amministrazione e dall'intera località di Pesina che ritornerà ad avere così una sua scuola».