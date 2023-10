Nuovo parco giochi per la scuola materna di Affi e un migliore efficientamento energetico

Importante intervento quello che si è concluso ad Affi e che ha riguardato la scuola dell'infanzia "Sacra famiglia" di Affi. L'Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha tirato le somme sulla manutenzione di questi spazi dedicati ai giovani alunni.

«Abbiamo collaborato in questi due anni con il Comitato della scuola materna per capire quali fossero le priorità in termini di investimenti - ha spiegato l’assessore al Verde Pubblico Parchi e Giardini Francesco Orlandi -. La manutenzione della parte esterna era uno di questi».

In accordo con i genitori, di cui l’amministrazione comunale ha ascoltato desideri e necessità, si è strutturato l’intervento, partendo dal giardino della scuola: con i 111 mila euro stanziati, sono stati interamente sostituiti i giochi esistenti (54.683 euro) ed è stato impiantato un tappeto erboso sintetico (54.665 euro).

«La scelta dell’erba sintetica - ha continuato l’assessore - è stata condivisa con le famiglie e permette ai bambini di giocare all’aria in totale sicurezza e, soprattutto, anche quando prima il tempo non lo avrebbe permesso. Dopo una pioggia, fino allo scorso anno, i bambini erano costretti a stare dentro a giocare a causa del fango. Adesso possono uscire senza problemi». Durati circa un mese e mezzo, i lavori si sono conclusi in tempo per l'inizio dell'anno scolastico.

Altro importante intervento quello che ha interessato l'interno dell’edificio che ospita la materna e l’asilo nido, relativo all'efficientamento energetico e alle tubazioni che servivano sia al riscaldamento che all’acqua sanitaria. Si trattava di tubazioni in ferro consumate e di cui era necessaria l’integrale sostituzione, la quale è costata 65 mila euro di cui 50 finanziati dallo Stato. «È un importo consistente quello che abbiamo stanziato - dice il sindaco di Affi Marco Sega - ma sono soldi spesi bene. Come amministrazione siamo molto felici».

«Questa scuola è una realtà piccola ma conosciuta, i bambini arrivano da Affi ma anche da tanti altri comuni - ha aggiunto Vania Vicentini, presidente del Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Sacra Famiglia” -. Il merito è sicuramente della qualità dell’insegnamento ma anche della stretta collaborazione tra la struttura e l’amministrazione comunale. Amministrazione che devo ringraziare in quanto fin da subito è stata al nostro fianco rispondendo a tutte le esigenze da noi manifestate. Questo dimostra quanto le stia a cuore la scuola e il benessere dei nostri bambini».