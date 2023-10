Scuola dell'infanzia Aurora Pezzo più sicura ed efficiente, lavori finanziati con 774mila euro

Il Comune di Isola della Scala ha ottenuto un contributo regionale Avepa di 774mila euro per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia "Aurora Pezzo". Il fondo è destinato alla sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti e consentirà di riqualificare la struttura di Via Guglielmo Marconi, la quale può accogliere fino a sei sezioni e oltre 100 alunni.

La scuola si è sviluppata in diversi periodi storici: il primo blocco a inizio '900, il secondo negli anni '50 e il terzo a cavallo tra gli anni '70 e '80. Costruzioni contigue e realizzate in epoche differenti che hanno portato a una configurazione irregolare del plesso, sia in pianta che in altezza: una discontinuità che potrebbe causare una risposta non adeguata del fabbricato in caso di evento sismico. Inoltre, l’edificio presenta serramenti obsoleti, sia dal punto di vista dell’efficienza energetica che da quello relativo alla sicurezza.

Il progetto di fattibilità degli interventi che ha ottenuto il contributo della Regione, prevede per la parte strutturale il rinforzo delle fondazioni, l’ancoraggio di alcuni solai alle strutture laterali e l’applicazione del cosiddetto "intonaco armato". Per quanto riguarda, invece, l’efficientamento energetico, il progetto contempla la sostituzione dei vecchi serramenti, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’isolamento della copertura e la posa di nuove tegole, la realizzazione del riscaldamento a pavimento e di contro-pareti interne isolanti. Verrà, infine, installata una nuova pompa di calore per aumentare il rendimento dell'impianto di riscaldamento.

L’importo totale dei lavori è pari a 1,5 milioni di euro. L’avvio dei cantieri è previsto tra la primavera e l’estate del 2024.

«Il progetto e il contributo confermano il nostro impegno nella scuola e nel sociale - ha commentato il sindaco Luigi Mirandola - L’edilizia scolastica è un ambito strategico dei lavori pubblici per la sua stessa funzione: accogliere l’istruzione, chi insegna e chi impara. Fondi destinati a cantieri nel presente, ma che rappresentano un investimento a lungo termine per i nostri alunni e alunne e, quindi, per l’intera comunità isolana».

«Questo progetto segue quelli per la scuola di Tarmassia e per la nuova mensa alla scuola Collodi - ha aggiunto l'assessora ai lavori pubblici Elena Polettini - Non c’è solo il Pnrr: ma diverse linee di contributo che, come questa, arrivano anche dalla Regione. Il nostro compito e quello degli uffici, che ringrazio per l’impegno che stanno mettendo nei progetti, è cogliere ognuna di queste opportunità, per garantire lavori pubblici adeguati con un minor esborso possibile per il Comune e dunque per i cittadini isolani».