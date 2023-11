Stazione Porta Vescovo riqualificata in un anno, a dicembre consegna dei lavori

Tra un anno la stazione di Verona Porta Vescovo avrà un volto nuovo. Sono pronti a partire i lavori di riqualificazione del fabbricato passeggeri, primo tassello di un ambizioso progetto che punta ad integrare polo universitario e territorio circostante.

Il progetto, sviluppato in questi mesi in collaborazione con il Comune, prevede l’adeguamento infrastrutturale dell’edificio principale della stazione, con una riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dedicati all’utenza e la riconfigurazione delle attività interne, che vedranno la coesistenza dei servizi di stazione con attività per utenti e cittadini.

Un investimento di oltre 2 milioni di euro che rientra nel piano nazionale di riqualificazione delle stazioni passeggeri di Rfi e che il Comune ha colto come occasione per trasformare la stazione in un luogo vivo, bello, sicuro e accessibile a tutti. Uno spazio connesso in modo diretto con l'università attraverso nuove piste ciclabili e percorsi pedonali, vissuto durante tutto il giorno, in linea con la vivacità del quartiere universitario in cui si insedia.

Il fabbricato dedicato ai viaggiatori, architettonicamente riconosciuto come edificio di valore storico di epoca razionalista, sarà interessato da interventi di riqualificazione e di miglioramento antisismico. E un occhio di riguardo verrà posto anche al tema dell’efficientamento e della riqualificazione impiantistica dell’edificio, con la riconfigurazione degli impianti elettrici, idraulici e termici oltre all’inserimento di pannelli fotovoltaici sulla copertura.

La consegna dei lavori è prevista per il mese di dicembre e la loro durata è stimata in circa 12 mesi. Le attività saranno organizzate per fasi, in maniera tale da arrecare il minor disturbo possibile ad utenti e a gestori o locatari degli ambienti interni alla stazione.

«Con l’avvio di questi lavori parte anche l’iter per rigenerare tutta l’area adiacente alla stazione di Porta Vescovo, un intervento atteso da tanto tempo - ha affermato l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - L’idea è far sì che la stazione possa ritornare a essere un luogo vivo e sinergico all’università, con collegamenti ciclopedonali che permettano di raggiungere in sicurezza l’università della stazione e viceversa anche attraverso Viale Torbido. Una sinergia di ampio respiro, per un progetto che rappresenta una svolta per il quartiere di Veronetta e non solo».

Le opere di rifunzionalizzazione della stazione si inseriscono in un progetto di più ampio respiro che abbraccia interventi di adeguamento dell’accessibilità di stazione e di riqualificazione delle aree esterne alla stessa. Le opere di miglioramento dell’accessibilità prevederanno il rialzo dei marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche in salita e discesa dal treno, nuovi sistemi di risalita agli stessi dal sottopasso di stazione con nuove rampe di scale ed ascensori, l’inserimento di pensiline e un miglioramento dei sistemi di segnaletica e informazione al pubblico.

Il progetto di adeguamento dell’accessibilità di stazione ha concluso l’iter della progettazione definitiva ed è in fase di avvio l’attività negoziale per l’appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori con un orizzonte di avvio lavori che traguarda la seconda metà del 2025. L’investimento complessivo per le opere di adeguamento dell’infrastruttura di accessibilità ferroviaria è di oltre 7 milioni di euro.

Infine, le opere di riqualificazione delle aree esterne di stazione includeranno interventi di riassetto della piazza e la riqualificazione dell’attiguo scalo ferroviario, con l’inserimento di un percorso ciclabile ad uso diretto dei cittadini e l’inserimento di un’area parcheggio di stazione.

Di concerto con il Comune è attualmente in corso lo sviluppo progettuale del masterplan di intervento sulle aree esterne estese al di fuori del perimetro di proprietà di Rfi, con lo studio del riassetto del viale di accesso alla stazione, e del collegamento con sovrappasso ciclopedonale che da Via Nicolò Giolfino attraversa Viale Torbido e si attesta di fronte alla Porta di Campo Fiore, portale storico di accesso al nuovo polo universitario di Santa Marta. La progettazione delle aree esterne ferroviarie ed extra perimetro sono in corso di sviluppo con l’iter di fattibilità tecnico-economica. Nel 2024 ci sarà la progettazione definitiva.