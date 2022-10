A4 e Provincia di Verona: nuovi lavori stradali in programma

Oltre a quelli che stanno per scattare in città per consentire la realizzione della TAV, altri cantieri sono in programma su strade ed autostrade veronesi.

A4

A causa di lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, verranno chiusi gli svincoli A4 di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano e di entrata per Venezia, del casello di Verona Est nelle notti di lunedì 24 e martedì 25 ottobre, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Interventi di rifacimento della pavimentazione avranno luogo invece in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Verona Sud, dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti del 24 (al Km 303+150 e al Km 282+300) e del 27 ottobre (Km 294+500), dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Conseguentemente ai lavori nella notte del 25 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita del casello di Soave per i viaggiatori provenienti da Venezia.

Altri lavori di rifacimento della pavimentazione riguarderanno invece la carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Montebello, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 26 (al Km 303+150) e del 27 ottobre 2022 (km. 294+500), dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha informato che verrà sospesa la circolazione, dalle 8 del 24 ottobre alle 18 del 26 ottobre, lungo un tratto di circa due chilometri della Sp 6 "dei Lessini", tra i comuni di Verona e Grezzana. La limitazione (vigente per il solo senso di marcia in direzione di Grezzana) è necessaria per consentire, in sicurezza, i lavori di ribitumatura del tratto. Allo svincolo di Quinto verrà quindi prevista un'uscita obbligatoria, con deviazione sulla viabilità comunale (via Valpantena), con la possibilità di immettersi nuovamente sulla provinciale allo svincolo successivo (Grezzana centro).

Sono stati invece istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un breve tratto della Sp 36 “della Collina”, nel territorio di Badia Calavena. Le limitazioni si sono rese necessarie a causa di un cedimento parziale che interessa circa 10 metri della semicarreggiata di valle della provinciale. Il tratto regolato a senso unico alternato è di circa 40 metri. Il Servizio Viabilità programmerà alcune verifiche per una valutazione più approfondita del cedimento per poi adottare eventuali progetti di consolidamento della strada. In allegato l'ordinanza completa.

Infine, dalle 8 del 24 ottobre alle 18 dell'11 novembre, sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 33 “del Pastello”, in località Cavalo nel comune di Fumane. Le limitazioni sono necessarie per consentire un intervento di regimentazione, tramite tubazioni e opere di contenimento, delle acque sorgive e meteoriche che, in inverno, rischiano di provocare la formazione di ghiaccio sulla carreggiata.