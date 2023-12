Lavori a gennaio per ripristinare il porfido in piazza Brà e via Roma

Dal gruppo Agsm Aim comunicano che, a partire dal prossimo gennaio, V-Reti ripristinerà completamente la pavimentazione in porfido in piazza Bra e in via Roma, andando dunque a sostituire l'attuale e provvisoria asfaltatura, posata per garantire il necessario assestamento del terreno prima della conclusione dei lavori.

Gli scavi, avvenuti nelle scorse settimane nelle due zone del centro cittadino, sono stati necessari per potenziare la rete di energia elettrica in occasione delle cerimonie olimpiche che si terranno a Verona, in Arena, nel 2026.