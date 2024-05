Lavori su Ponte Risorgimento, per più di un mese carreggiate ristrette

Lunedì prossimo, 6 maggio, cominciano i lavori per sostituire i giunti di dilatazione su Ponte Risorgimento. Un intervento di manutenzione straordinaria per il quale sarà necessario limitare la circolazione stradale per tutto il tempo del cantiere.

Il ponte non verrà chiuso al traffico, dal momento che i lavori verranno effettuati chiudendo una semi-carreggiata alla volta, garantendo così la viabilità in entrambe le direzioni. Nella prima fase, dal 6 al 17 maggio, verrà chiusa la semi-carreggiata in direzione San Zeno. Mentre dal 19 maggio al 17 giugno sarà la volta della corsia opposta.

E durante i lavori sarà in vigore anche il divieto di transito dei bus di linea e dei bus turistici nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Pontida e l’intersezione con Lungadige Cangrande. Le deviazioni obbligatorie saranno indicate dall’apposita segnaletica verticale e orizzontale che sarà collocata in prossimità del cantiere.