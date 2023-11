A che punto sono i lavori su Ponte Nuovo? Il Comune organizza un incontro pubblico

A che punto sono i lavori su Ponte Nuovo? Alla luce della recente chiusura al traffico veicolare del ponte a causa del maltempo, l’Amministrazione comunale di Verona organizza un incontro pubblico per fare il punto sullo stato dell’arte del cantiere.

Sarà l’occasione per palazzo Barbieri per illustrare gli step che mancano per completare l’intervento di ripristino statico e adeguamento sismico dell’infrastruttura che collega il centro storico a Veronetta, ma anche per raccontare cosa è stato fatto finora.

L’appuntamento è per martedì sera, 14 novembre, alle 20.30, all’auditorium di San Fermo Maggiore in via Dogana 2.

Parteciperanno l’assessore alle Strade Federico Benini, l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari, il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai, il dirigente Direzione Strade e Mobilità Traffico Michele Fasoli con il funzionario Direzione Strade Nicola Zamperini.