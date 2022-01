Piastra polifunzionale di Sona, presto ultimati i lavori di rifacimento

La piastra polifunzionale di Sona sta cambiando volto grazie ai lavori di rinnovamento realizzati dal Comune. Gli interventi si sono concentrati principalmente sul rifacimento totale della pavimentazione che, usurata dalle intemperie, si presentava sbriciolata in molti tratti e quindi pericolosa per chi giocava. «Il campetto di Sona versava ormai da anni in condizioni di degrado e i più giovani ci chiedevano a gran voce di dar nuova vita ad un luogo di aggregazione per loro molto importante - ha dichiarato l'assessore allo sport Gianfranco Dalla Valentina - Abbiamo trovato le risorse economiche per recuperare anche quest'area e i lavori saranno ultimati a breve».



(Il campetto prima del rifacimento)

Dopo le operazioni preliminari, è già stato portato a termine il rifacimento del fondo in cemento stampato e colorato e il riposizionamento delle porte da calcetto. E sono previsti a breve il posizionamento di una rete a protezione delle doghe della scala dell'edificio della canonica vecchia e la sostituzione di quelle rotte.

L'intenzione è quella di rendere fruibile lo spazio anche per gli appassionati e le appassionate della pallavolo, tracciando un campo da volley e posando i pali, a distanza di sicurezza, per sostenere la rete che potrà essere tesa all'occorrenza.

L'intervento rientra in una progettualità di più ampio respiro che, partendo dal coinvolgimento delle parti interessate, arriverà alla riqualificazione di tutti gli spazi della piazza. «Riteniamo fondamentale fornire a ragazzi e ragazze ambienti adeguati, vicini a casa, dove potersi ritrovare per socializzare, giocare e divertire insieme. Le stesse restrizioni della pandemia ci hanno insegnato l'importanza di avere dei luoghi all'aperto a disposizione di tutti e, personalmente, trovo anche molto significativo che questo spazio sia ricavato al centro di Sona», ha concluso l'assessore Dalla Valentina.