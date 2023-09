Iniziati i lavori al parco giochi Achille Forti: un mese per realizzare le opere di sicurezza

Ha preso il via oggi, lunedì 4 settembre, il cantiere al parco giochi Achille Forti, situato in via Carlo Anti a Verona, nella zona di Fondo Frugose, che vede la collaborazione tra Comune e Acque Veronesi per la realizzazione di opere di sicurezza. Un intervento richiesto in primis dai residenti di San Michele Extra, che nei mesi scorsi hanno presentato una raccolta firme all’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini. Da lì è scaturito l’intervento dell’amministrazione, che ha coinvolto nella manutenzione la società consortile in vista del trasferimento di una sua sede proprio all’interno del quartiere.

L’area attrezzata con i giochi sarà recintata, per fare in modo che lo spazio dedicato ai bambini resti pulito e sicuro, nonché ben distinto dagli altri utilizzatori del parco. I lavori avverranno in due momenti, per consentire ai piccoli utenti del parco di usufruire, di volta in volta, almeno di una porzione dei giochi, ma nell’arco di un mese la recinzione sarà ultimata. Viene ricordato che per gli animali domestici, i residenti della zona hanno a disposizione l’area cani di via Ulderico Marotto.

«Il parco giochi Achille Forti è molto importante per la comunità di San Michele Extra, che verrà sistemato con una recinzione – spiega l’assessore Benini -. Purtroppo spesso il parco non era utilizzato dagli utenti destinatari del parco, quindi non era in condizioni ottimali. Nel giro di un mese realizzeremo in maniera definitiva i lavori della recinzione, che iniziano esattamente oggi. Saranno due le fasi del cantiere: la prima sarà realizzata nei primi dieci giorni e a seguire il resto, per permettere ai bambini di divertirsi sempre sui giochi».

Aggiunge il presidente della Settima Circoscrizione Carlo Pozzerle: «Finalmente anche San Michele avrà un parco giochi recintato, in modo da regolamentare l’uso da parte dei bambini e metterlo in sicurezza. Questo è l’obiettivo dell’amministrazione e la richiesta che hanno fatto i cittadini che frequentano il Parco Achille Forti. E noi siamo con loro».