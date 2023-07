Lavori con vista sulle Olimpiadi in centro a Verona. Il Comune: «Saranno mini invasivi»

L'annuncio arrivato nella giornata di giovedì da parte di Agsm Aim, in merito all'avvio fissato per lunedì 10 luglio dei lavori per la posa di nuove linee elettriche in centro storico a Verona, ha incontrato le proteste degli esercenti della zona, preoccupati dalle possibili ripercussioni sulle loro attività commerciali.

Da V-Reti, società della multiutility che si occupa della distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas, e palazzo Barbieri, spiegano che in questa prima fase sono coinvolte: via Roma, la prima ad iniziare con i lavori, stradone Porta Palio, Castelvecchio, piazza Bra, via degli Alpini, piazza Cittadella, via Carlo Montanari, via del Minatore e via Piccoli.

Gli interventi, si legge nella nota, "coordinati con il Comune di Verona e la Soprintendenza, sono stati pianificati con la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Comitato Olimpico Internazionale e serviranno per posare una nuova infrastruttura elettrica a supporto della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi che si terranno in Arena di Verona nell’inverno 2026".

Con una conferenza stampa che verrà convocata la prossima settimana, direttamente in uno dei quattro cantieri, verranno forniti ulteriori dettagli del progetto e presentata la campagna di comunicazione che è stata predisposta.

Nel frattempo monta però il malumore tra i commercianti della zona. Gli effetti dei cantieri, con il loro ingombro e i loro rumori, preoccupano per l'impatto che potrebbero avere sulle attività e ci si chiede se non sia possibile rimandarli alla fine della bella stagione, magari a settembre. Sulle pagine de L'Arena è stata pubbblicata inoltre la notizia che alcuni esercenti presenti in via Roma e Liston, avrebbero dato il via ad una petizione per chiedere lo stop ai lavori nella stagione turistica.

Dal Comune di Verona provano a tranquillizzare gli animi. «I cantieri segnalati oggi da Agsm per la posa di nuove linee elettriche in centro storico a Verona saranno mini invasivi», ha assicurato l’assessore alle Strade Federico Benini. Dall'Amministrazione spiegano che "i lavori saranno effettuati a step, con l’apertura di aree d’intervento di massimo 50 metri su cui si opererà per circa una settimana" e una volta ultimati quelli "su un’area si passerà a quella successiva, limitando così l’impatto nelle vie e strade interessate".

In particolare, per quanto riguarda via Roma, gli uffici tecnici del Comune segnalano che "sono previsti sei micro cantieri, che non ostacoleranno il passaggio dei pedoni. In caso si rendesse necessaria anche l’invasione temporanea di alcuni tratti di plateatici, Agsm si è impegnata a informare preventivamente tutte le attività interessate. La limitata cantierizzazione avrà una durata complessiva di circa 1 mese, con lavori articolati sull’intera giornata".

«Si tratta di interventi propedeutici – ha concluso l’assessore Benini –. Abbiamo dovuto accelerare i tempi dei cantieri rispondendo alle richieste della società che sta gestendo i lavori. Si inizierà quindi da lunedì 10 luglio e si opererà attraverso mini cantieri step by step a basso impatto, di non più di 50 metri ciascuno, che garantiranno di mantenere sempre percorribili le vie e strade interessate».