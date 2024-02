Nuova rotatoria per sistemare la SP 8 tra Caprino, Boi e Pesina

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria tra Via Gardesane, Via Aldo Moro e Via Monte Pigneto a Caprino Veronese. Un’opera fondamentale per la viabilità e per la sicurezza dei pedoni del valore complessivo di 600mila euro, finanziata quasi per metà dalla Regione Veneto.

Gli interventi sono eseguiti sulla Strada Provinciale 8 che parte da Caprino e termina nella frazione di Pesina. È una strada molto trafficata, con passaggio anche di mezzi pesanti che attraversa i nuclei abitati delle località di Caprino, Boi e Pesina. Un’arteria che garantisce un buon servizio sul piano della mobilità ma crea anche condizioni di forte disagio e di costante potenziale pericolo per gli utenti deboli, in particolare i pedoni.

Lungo la strada non esistono percorsi protetti e le persone sono costrette a percorrere il ciglio stradale mettendo in pericolo la propria incolumità. Ciò diventa ancora più evidente all’interno dei centri abitati, dove i cittadini si muovono per raggiungere chiesa, scuole, farmacia, negozi e fermate dei bus.

«Abbiamo fatto un importante sforzo economico - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Caprino Veronese Davide Mazzola - Con oltre 300mila euro di fondi comunali abbiamo scelto di realizzare un’opera molta attesa dai cittadini delle zone interessate, un’opera che andrà a migliorare la sicurezza su questa arteria di collegamento tra Caprino e la frazione di Pesina. Con questo intervento completiamo le realizzazioni che erano per noi prioritarie dal punto di vista della sicurezza stradale. C’è stato, grazie al grande lavoro fatto fin qui, un deciso miglioramento della viabilità complessiva dell’intero territorio comunale: strutture viarie in grado di eliminare le condizioni di pericolo, di agevolare le comunicazioni di persone e mezzi migliorando così anche lo svolgersi delle attività economiche e sociali».

Il cronoprogramma dei lavori è già partito con la realizzazione di alcune opere idrauliche e successivamente proseguirà con la messa in sicurezza dei pedoni, a Pesina, lungo Via San Luigi. La manutenzione del muro a secco presente e dell’uscita del parcheggio, garantiranno una maggiore sicurezza nell’immissione su Via San Luigi. Si prevede anche di realizzare un attraversamento pedonale rialzato completo di idonea segnaletica orizzontale e verticale e dotato di impianto di illuminazione dedicato che verrà posizionato di fronte alla farmacia nel punto più importante per la mobilità pedonale. La creazione dei marciapiedi e dei relativi attraversamenti attrezzati creerà le condizioni per lamessa in sicurezza dei pedoni ma anche del traffico veicolare, in quanto indurrà automaticamente a ridurre la velocità. Si procederà poi con l’intervento che prevede la realizzazione della rotatoria, per la precisione all’incrocio davanti alla scuola materna statale del capoluogo, e di percorsi pedonali protetti lungo Via Gardesana fino alla ditta Fergas, realizzando una ristrutturazione complessiva dell’intersezione, in modo da ristabilire adeguate gerarchie ai vari flussi di traffico e condizioni per sviluppare l’attenzione da parte dei conducenti, nonché creare un rallentamento entrando in centro a Caprino.

La soluzione prevista riguarda la costruzione di una rotatoria a quattro bracci. Tutta l’area di intervento sarà ripavimentata con fresature, risagomature e nuovo tappeto di usura. Sarà implementata la rete di raccolta acque meteoriche e realizzato un nuovo impianto di illuminazione rispettoso delle norme per l’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. La rotatoria sarà circondata da nuovi percorsi pedonali realizzati con cordonate in porfido e pavimentazione in lastre di porfido. Saranno realizzati tre attraversamenti pedonali, di cui due saranno di tipo rialzato e ciò per rallentare la velocità e richiamare l’attenzione. Gli attraversamenti pedonali saranno anche opportunamente illuminati.

Oltre alla realizzazione della rotatoria, necessaria in particolar modo dal punto di vista viabilistico, nel progetto si prevede di mettere in sicurezza anche i pedoni che debbono raggiungere il centro dalla zona periferica ovest, sempre lungo Via Gardesana sino alla ditta Fergas. Il nuovo marciapiede corre lungo il lato nord della strada a ridosso dei muri in sasso esistenti, ed occuperà l’attuale banchina verde: il marciapiede sarà rialzato per la maggior parte del tracciato, mentre sarà ribassato nei brevi tratti con spazio ridotto. La differenziazione delle pavimentazioni e la nuova segnaletica orizzontale garantiranno buone condizioni di sicurezza.

C’è però già altro in previsione. «È nostra intenzione - ha concluso Mazzola - inserire se possibile nei lavori, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato anche nel tratto che attraversa la frazione di Boi, garantendo un rallentamento dei veicoli nel centro abitato. A dicembre, abbiamo richiesto un ulteriore contributo provinciale per la realizzazione di una rotatoria sull’intersezione della SP 29 con Via Boschi in località La Presa. Attendiamo l’esito per poter così procedere con l’iter burocratico per la realizzazione».