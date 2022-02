Autostrada A4: quattro notti di lavori e corsie di marcia ridotte nel Veronese

Una serie di interventi avranno lungo l'autostrada A4, in territorio veronese, nel corso di questa settimana, con possibili disagi per i viaggiatori che la percorreranno in orario notturni.

Tra Verona Est e Verona Sud

Lavori di rifacimento della pavimentazione interesseranno la carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Est e Verona Sud (dal km 281+600 al Km 280+000), dove si viaggerà su due corsie ridotte dalle ore 21 di lunedì 21 alle ore 6 di martedì 22 febbraio.

Tra Soave e Montebello

La medesima tipologia di intervento si svolgerà in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Montebello (dal km 302+800 al Km 306+800), dove si viaggerà sempre su due corsie ridotte dalle ore 21 di martedì 22 alle ore 6 di mercoledì 23 febbraio.

Tra Peschiera e Sommacampagna

Nell’ambito dei lavori avviati dal Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è stata programmata l’attività di idrocancellazione della segnaletica orizzontale. Nel tratto compreso tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna (dal Km 264+300 al Km 266+000) in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà dunque su su due corsie di marcia ridotte dalle ore 21 di mercoledì 23 alle ore 6 di giovedì 24 febbraio e dalle ore 21 di giovedì 24 alle ore 6 di venerdì 25 febbraio.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà istituito il divieto di transito permanente dei veicoli con lunghezza complessiva superiore ai 12 metri, lungo la strada provinciale 16a "di San Vincenzo", tra la località Capitello di Mezzane e Tregnago. Un'identica limitazione era stata disposta dal Servizio Viabilità della Provincia a fine gennaio per la Sp 14b, tra Bellori di Grezzana e Corbiolo di Bosco Chiesanuova. La nuova ordinanza, che sarà operativa da marzo con la posa della segnaletica verticale, segue un piano del Palazzo Scaligero per alcuni tratti della viabilità con caratteristiche stradali (ad esempio larghezza contenuta della carreggiata, tornanti a raggio ridotto e pendenza accentuata) non adeguate al transito in sicurezza di veicoli di grandi dimensioni.