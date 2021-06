Un cantiere di 40 giorni in Via Mentana per sostituire le condotte del gas

Proseguono senza soste i lavori di Megareti in Valdonega. Conclusi i lavori in Via dei Colli, da domani, 1 luglio, l'intervento di sostituzione delle vecchie condotte ormai usurate della rete gas si concentrerà in Via Mentana, nel tratto che va da Via Ippolito Nievo al civico 28. In programma la sostituzione completa di due tratti di tubazioni per un totale di 300 metri. Polietilene e acciaio i materiali che saranno utilizzati e la durata dell'intervento è fissata in circa 40 giorni.

«Siamo in anticipo di diverse settimane rispetto al cronoprogramma fissato lo scorso ottobre all'inizio dei lavori - ha spiegato il presidente di Megareti Alessandro Montagna - Quello in Valdonega è uno degli interventi principali programmati da Megareti nel 2021 sulla rete gas, un investimento da 500mila euro necessario a causa dell’usura delle condotte e pensato strada per strada per limitare al massimo i disagi per i residenti. L’intervento su Via Mentana è particolarmente importante perché è il tratto di rete che serve oltre alle utenze private anche l'Istituto Comboni».

Al termine del cantiere, Megareti avrà già sostituito oltre 2 chilometri dei 2,6 di condotte e allacci programmati. All’appello mancheranno solamente le vie Monte Carmelo e Pescetti che saranno oggetto di intervento nei mesi successivi. «Al netto di imprevisti e maltempo proseguendo di questo passo finiremo molto prima di fine anno», ha concluso Livio Negrini, direttore operativo di Megareti.