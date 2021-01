Via ai lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Manzoni a Verona

A Verona, sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Via Manzoni. L'intervento porterà alla completa sistemazione dei due percorsi pedonali, fortemente dissestati. Il cantiere avrà una durata di circa un mese e mezzo e si svilupperà su entrambi i lati della strada. Per consentire l'intervento, quindi, fino al termine dei lavori, è fatto divieto di parcheggio lungo la strada e la circolazione è consentita solo a senso unico alternato dei veicoli, con limitazione della velocità a 30 chilometri orari.

Dopo una prima fase di fresatura, che consiste nell'eliminazione della vecchia pavimentazione, i lavori procederanno con la stesura del nuovo asfalto.

Per visionare le prime attività di cantiere si sono recati in Via Manzoni il sindaco Federico Sboarina e l'assessore alle strade Marco Padovani. Presente il presidente della terza circoscrizione Claudio Volpato.

«Un intervento atteso dalla cittadinanza - ha sottolineato il sindaco - che porterà al ripristino completo dei marciapiedi, da tempo ammalorati. Sempre alta l'attenzione rivolta alle necessità della città e di tutti i suoi quartieri, con la realizzazione di lavori che, in molti casi, sono richiesti da anni dai residenti».

E tra coloro che richiedevano un intervento dell'amministrazione c'era anche il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, il quale bollato il sopralluogo del sindaco come un tentavo per coprire l'immobilismo della sua amministrazione. «Probabilmente Sboarina non sa che questo intervento è in ritardo di cinque anni - ha detto Benini - La prima richiesta di riqualificazione di questa arteria che collega Corso Milano a Via San Marco risale nientemeno che al 2015, quando Sboarina era ancora un privato cittadino, e fu promossa dal sottoscritto che allora era consigliere di circoscrizione. Il bello è che l'intervento era finanziato e inserito nel programma del piano comunale delle manutenzioni straordinarie fin dai tempi dell'amministrazione Tosi. Sono passati invano ben 5 anni. Soltanto nell'ultimo scorcio del suo mandato l'amministrazione Sboarina si degna di dare corso alla riqualificazione. Il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici avrebbero interventi ben più pesanti di cui occuparsi, a partire dalla nuova rotatoria richiesta tra Viale Manzoni e Corso Milano per mettere in sicurezza una delle principali vie di penetrazione della città oggetto di un incompleto intervento di riqualificazione. Proposta che faccio regolarmente ad ogni bilancio e che regolarmente bocciano».