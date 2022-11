Lavori di manutenzione e per l'Alta Velocità, cambia la viabilità notturna in A4

Lungo l'autostrada A4 è stato programmato l'abbattimento di un tratto di linea elettrica che interferisce con la linea ferroviaria ad Alta Velocità. Per agevolare le lavorazioni, l'autostrada sarà chiusa in entrambe le careggiate tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera dalle 22 di sabato 26 novembre fino alle 6 di domenica 27 novembre e dalle 22 di domenica fino alle 4 del mattino di lunedì 28 novembre.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella Strada Regionale 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR 11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna.

E sempre nell'ambito del cantiere per la realizzazione della Tav Brescia-Verona, è stato programmato anche lo spostamento e il riposizionamento di new jersey. Per questo, in direzione Venezia tra i caselli di Brescia Est e Desenzano e tra i caselli di Sirmione e Peschiera si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle 22 di giovedì 24 alle 4 di venerdì 25 novembre 2022.

Ai lavori per l'Alta Velocità si aggiungono poi i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte sul canale Giuliani. Perciò, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est si viaggerà su una sola corsia di marcia in direzione Venezia dalle 22 di oggi, 21 novembre, alle 6 di domani. E una sola corsia di marcia in entrambe le carreggiate dalle 22 di domani alle 6 di mercoledì.

Infine, al casello di Verona Sud, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno chiusi gli svincoli di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia nelle notte di lunedì 21 e martedì 22 novembre e di entrata per Milano nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre 2022 dalle 21 alle 6 del giorno successivo.