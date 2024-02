Lavori di manutenzione sui sottopassi di Verona al via: nessuna interferenza sulla viabilità

Al via nei prossimi giorni interventi di manutenzione ordinaria dei sottopassi in viale Dal Cero e piazzale Porta Nuova, a Verona. Già interdetti alla circolazione dei veicoli per i lavori del cantiere della filovia, i due sottopassi saranno interessati per alcune settimane da un’ampia opera di messa in sicurezza, che non interferirà sulla viabilità locale.

Nello specifico, spiegano da Palazzo Barbieri, le operazioni riguarderanno due tipologie di intervento. In primo luogo il risanamento del calcestruzzo presente all'interno dell'impalcato, con la demolizione del materiale danneggiato. Seguirà la spazzolatura delle barre di armatura dalle scorie della corrosione, per la rimozione di qualsiasi traccia di ruggine e ripristino del copri ferro. Un intervento necessario per mantenere la stabilità strutturale e la sicurezza dell’intero sottopasso.

La seconda parte dell’intervento si concentrerà sui diaframmi, che sostengono la struttura complessiva dei sottopassi, su cui verranno eseguiti getti di calcestruzzo mirati a limitare la fuoriuscita di ghiaia tra di essi.

Il sottopasso di piazzale Porta Nuova sarà inoltre interessato, per la sola giornata di mercoledì, da lavori di manutenzione ai guardrail e barriere stradali. È prevista inoltre una parziale e breve lavorazione su via Faccio, che sarà eseguita nella mattinata con il temporaneo restringimento della carreggiata.

«Gli interventi – spiega l’assessore alle Strade del Comune di Verona, Federico Benini – puntano a mettere in sicurezza e ridurre lo stato di degrado delle infrastrutture. Si prevede di completare l’opera nel minor tempo possibile, riducendo al minimo eventuali disagi per i residenti e gli utenti delle strade interessate».