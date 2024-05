Lavori di manutenzione in corso sulla linea ferroviaria Verona - Modena

Sono in corso i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) relativi alla manutenzione straordinaria nella stazione di Sant’Antonio Mantovano della linea Verona - Modena.

Le attività, che comprendono il rinnovamento di 11 deviatoi e di circa 500 metri di binario, si rendono necessarie per garantire la regolarità del servizio offerto e l’adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria, a beneficio della puntualità e del comfort, e saranno eseguite principalmente con interruzioni notturne infrasettimanali, dalle ore dalle ore 22 alle ore 6, fino al termine previsto per il prossimo 21 maggio.

Il Comune di Porto Mantovano sarà interessato anche con il rifacimento del passaggio a livello su via Belgiardino (con chiusura dalle ore 9 del 6 maggio alle ore 16 del 14 maggio 2024), che successivamente comporterà, in alcune condizioni di circolazione, minori tempi di chiusura e, pertanto, di minore attesa per gli utenti della strada.

Il valore economico dell’opera complessiva è di oltre 2 milioni di euro.