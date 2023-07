Sono partiti a Mozzecane i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio Cisa-Mediana

«Investire nell’ambito della sicurezza stradale è una priorità per la Regione del Veneto, e questo intervento all’incrocio Cisa-Mediana rientra in tale obiettivo. Si tratta infatti di una intersezione che presenta rilevanti criticità per la viabilità del territorio comunale di Mozzecane nel veronese ed è per questo che si è ritenuto necessario intervenire. La Regionale della Cisa è la via di accesso alla città di Verona e collega direttamente la viabilità con l’aeroporto Catullo, mentre la provinciale Mediana non solo porta al casello dell’Autostrada A22 del Brennero, ma attraversa, lungo il suo sviluppo, diverse aree a destinazione artigianale ed industriale con un importante transito di mezzi pesanti».

Così è intervenuta la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, in occasione dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’intersezione lungo la S.R.62 “Della Cisa” con la S.P.3 “Mediana” nel Comune di Mozzecane, in provincia di Verona. Si tratta di un intervento del costo di 983 mila euro.

«Dal 2016 – aggiunge la vicepresidente De Berti - la Regione del Veneto ha speso oltre 190 milioni di euro per opere di sicurezza stradale destinata alla viabilità in gestione ai comuni per un totale di oltre 650 cantieri. Si tratta di un impegno che portiamo avanti con tutte le risorse possibili».

L’intervento all’incrocio Cisa-Mediana prevede la trasformazione dell’attuale intersezione a raso con una rotatoria a tre braccia che punta a consentire una maggiore fluidità del traffico in entrata e uscita dal Comune di Mozzecane e un miglioramento degli standard di sicurezza.

La nuova rotatoria ha un diametro esterno di 70 metri e un diametro interno di 46 metri, con una carreggiata larga 7,5 metri e un anello circolatorio di 9,5 metri. L’isola centrale è parzialmente sormontabile. La durata dei lavori prevista è di 300 giorni.