Finanziamento da oltre 130 mila euro per i lavori all'impianto sportivo Consolini

I lavori, attesi da tempo, porteranno alla sostituzione della copertura impermeabilizzata dell'impianto Consolini, divenuta obsoleta e che da tempo metteva a rischio il corretto svolgimento delle attività, e alla sistemazione della zona riservata all’atletica, in progressivo e veloce deterioramento.

Il via libera, con il finanziamento degli interventi, è arrivato martedì dalla giunta comunale scaligera su richiesta dell’Assessorato allo Sport.

Tutti gli acquisti ed interventi programmati permetteranno alla struttura situata in via Ascari a Verona di tornare a essere un impianto pienamente fruibile e idoneo allo svolgimento di competizioni ed eventi. Fra i principali lavori l’importante investimento effettuato per la sostituzione dell’attuale telone, ormai deteriorato e causa della formazione di condensa sul terreno di gioco.

TELONE DELLA GEODETICA - La spesa complessiva si aggira intorno a circa 100 mila euro per un intervento che porterà alla sostituzione della copertura impermeabilizzata, permettendo dunque di superare i disagi che spesso si sono verificati negli ultimi anni. I lavori saranno effettuati a gennaio 2024.

PISTA ATLETICA - L’impianto Consolini è inoltre interessato da altri lavori iniziati nei giorni scorsi e che si protrarranno per qualche settimana. Per circa 30 mila euro è prevista la manutenzione della zona riservata all’atletica, con lavori alla pista. In corso la pulizia a fondo della pista, la manutenzione delle parti ammalorate e la ridipintura delle corsie.

Infine, sempre per quanto riguarda l’atletica, l’Assessorato allo Sport ha provveduto all’acquisto di materiale ed attrezzature sportive, come ad esempio la rete di protezione della zona lanci, per un valore di 10 mila euro.