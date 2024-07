Impianto pluvirriguo di Lavagno, intervento di risanamento delle condotte principali verso la conclusione

l Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha annunciato che l’intervento di risanamento delle condotte principali dell’impianto pluvirriguo di Lavagno, nel tratto urbano del Comune, è in fase conclusiva. La realizzazione dell’opera rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura irrigua che serve circa 950 ettari di territorio, inclusi i prestigiosi vigneti locali.

Il vicepresidente Alessandro Lunardi puntualizza che «l’intervento, finanziato interamente con risorse del Consorzio per un importo complessivo di circa 1 milione di euro, ha interessato tratti particolarmente critici della rete, inclusi quelli che attraversano il centro abitato di Vago di Lavagno e la zona a monte dell’autostrada, per una lunghezza complessiva di circa 1,8 chilometri. Il progetto è stato realizzato direttamente dall’ufficio progettazione del Consorzio e grazie ad una buona conoscenza delle tecnologie disponibili e ad una pianificazione dettagliata delle varie fasi, si è arrivati ad una rapida esecuzione dell’intervento, senza creare disagi all’agricoltura del territorio».

L’impianto pluvirriguo di Lavagno è una struttura datata, realizzata negli anni 50 del Novecento interamente con condotte in ferro che oggi presentano fragilità in più punti.

L’operazione di risanamento del tratto urbano dell’impianto è un impegno che il Consorzio ha assunto presentando un progetto PNRR del valore di 8 milioni di euro, purtroppo è stato necessario intervenire con urgenza a seguito di alcune rotture dovute al profondo stress subito dalle tubature nella stagione irrigua del 2022. L’intervento ha previsto l’adozione di materiali e tecnologie avanzate:

«La tecnica utilizzata è quella del relining interno delle condotte, che consiste nell’inserimento di una nuova tubazione flessibile e rinforzata all’interno delle esistenti senza necessità di scavo. In questo modo siamo riusciti a minimizzare i disagi per la comunità locale e a garantire una soluzione duratura nel tempo. Nonostante si tratti di una tubazione flessibile in fase di trasporto e posa, una volta collocata in esercizio, essa si comporterà come una condotta rigida, completamente autoportante - ha spiegato il Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, ing. Alberto Piva -. L’ intervento è stato di vitale importanza per la sicurezza dell’impianto e per la protezione delle abitazioni vicine. Grazie al relining, siamo riusciti a risolvere criticità strutturali mantenendo un alto livello di efficienza operativa», ha concluso l’ingegner Piva.

L’impianto sarà gradualmente messo in esercizio nei prossimi giorni e il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta desidera ringraziare la comunità di Lavagno e gli agricoltori per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le fasi operative, ribadendo il proprio impegno a favore dello sviluppo e della manutenzione delle infrastrutture irrigue del territorio.