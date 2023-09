Pannelli fotovoltaici e copertura delle gradinate agli impianti sportivi di Caprino

Nuova vita per gli impianti sportivi di Caprino Veronese. Grazie ad uno stanziamento di quasi mezzo milione di euro verrà a breve realizzata una copertura delle gradinate e un grande impianto fotovoltaico che assicurerà indipendenza energetica all’intera struttura.

«La nuova copertura delle gradinate - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Caprino Veronese Davide Mazzola - permetterà l’utilizzo degli impianti sportivi anche per competizioni nazionali ed internazionali, mentre ad oggi si presta ad ospitare solo quello di livello provinciale e regionale». Potranno dunque svolgersi campionati individuali di categoria master, finali nazionali di campionato a squadre delle categorie ragazzi, cadetti, allievi, juniores, seniores, campionati nazionali scolastici, meeting nazionali ed internazionali, e sarà anche possibile ospitare partite di campionati di calcio fino alla categoria Primavera.

«L'opera - ha aggiunto Mazzola - permetterà un maggiore comfort degli spettatori che potranno godere di una copertura sia in occasione delle calde giornate estive, sia in condizioni meteo avverse. Inoltre, grazie alla presenza dell’impianto fotovoltaico, l'illuminazione delle tribune sarà del tutto autonoma, indipendente ed ecosostenibile».

In questi anni si sono succeduti importanti interventi di manutenzione agli impianti sportivi, per un importo totale di quasi 300mila euro. Fondi utilizzati per la sistemazione degli spogliatoi e per il rifacimento del cappotto esterno alle tribune. È stato inoltre riqualificato l’impianto di illuminazione: sono state sostituite le lampade obsolete con nuove lampade a led. «Abbiamo cercato in questi anni di supportare la polisportiva, che è convenzionata con il Comune per la gestione degli impianti, e di riqualificare con interventi puntuali l’impianto, valorizzando lo sport e le società sportive», ha concluso l'assessore Mazzola.