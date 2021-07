Ritardi sulla linea ferroviaria Verona-Brennero per la riparazione di un guasto

Sono 25 i treni che in tutta la giornata potrebbero avere tempi di percorrenza allungati di 30 minuti. In corso la riprogrammazione del servizio. Mantenuti attivi i servizi con bus tra Verona e Domegliara e di "smart caring"

Non è stato un fine settimana semplice per chi doveva o voleva viaggiare da Verona verso il Trentino. Un vecchio ordigno bellico è stato fatto brillare e, per sicurezza, alcuni tratti stradali e ferroviari sono stati temporaneamente chiusi al traffico, causando code e ritardi.

Ma il traffico ferroviario sulla linea del Brennero è stato condizionato anche dall'incendio ad una cabina elettrica a Parona di sabato scorso, 24 luglio. Il guasto ha rallentato fortemente i treni, con ritardi che nella giornata di sabato hanno raggiunto picchi di 90 minuti. Domenica i rallentamenti sono stati più contenuti ed i ritardi sono stati di circa 45 minuti. Ma i lavori di risoluzione del guasto sono in corso anche oggi e questo ha allungato i tempi di percorrenza dei treni di 30 minuti. È in corso la riprogrammazione del servizio commerciale e sono stati mantenuti attivi il servizio sostitutivo con bus tra Verona e Domegliara ed il servizio di "smart caring".

I treni direttamente coinvolti sono: