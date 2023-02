Bendinelli: «Nuove infrastrutture per rendere Garda più accogliente e funzionale»

Parcheggi, scuole, piste ciclopedonali e strade. Il 2023 è fitto di opere pubbliche in divenire per il Comune di Garda. Con un occhio già al 2024. Opere, per l’anno in corso, già finanziate e che attendo solo l’inizio dei lavori.

A breve partirà la riqualificazione dell'area a ridosso della zona artigianale. Qui verrà realizzato un parcheggio, un'area verde attrezzata e un tratto di percorso ciclopedonale. L'importo dei lavori è 100mila euro.

Già partiti a gennaio, invece, i lavori sul lungolago che prevedono la ripiantumazione degli alberi e la sistemazione della pavimentazione e dei sottoservizi. Il cronoprogramma prevede il termine per un importo complessivo di 335mila euro.

Sempre quest'anno verrà posta la prima pietra per la realizzazione delle nuove scuole elementari Floreste Malfer. Entro la fine dell’anno si procederà infatti con l’appalto dei lavori che costeranno 6,5 milioni di euro di cui 2,5 milioni a fondo perduto derivanti dal Pnrr e 4 dall’accensione di un mutuo.

Alla fine della prossima stagione turistica, ad ottobre, partiranno i lavori che prevedono il rifacimento dell’arredo urbano nel tratto di Località San Carlo, sulla Statale 249. In questo caso lo stanziamento è di 500mila euro. E verranno poi anticipati al 2023 i lavori di rifacimento degli asfalti di alcune vie del Comune che oggi versano in condizioni non ottimali. Per questi lavori, grazie ad un avanzo di amministrazione, saranno stanziati 600mila euro.

Un altro importante progetto riguarda Gardacqua. In questo caso si prevede di appaltare, attraverso una finanza di progetto, la riqualificazione dell’intero complesso. L’obiettivo è quello di affidare la gestione ad un soggetto che possa investire nel medio lungo termine per una durata di almeno 15 anni.

«Quello che vogliamo - ha spiegato il sindaco Davide Bendinelli - è dotare il paese di nuove infrastrutture e renderlo così più accogliente e funzionale. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi possibili per la prossima stagione turistica».

Infine, in agenda per il prossimo anno, c’è già la riqualificazione di Piazzale Cabotto che prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano grazie alla partecipazione di Azienda Gardesana Servizi. Ma i lavori in questo caso non sono ancora finanziati.