Lavori alla galleria di San Giovanni Lupatoto, tratto di Transpolesana chiuso di notte

Da lunedì prossimo, 18 settembre, la galleria di San Giovanni Lupatoto sulla Transpolesana sarà chiusa nelle ore notturne per dieci giorni.

La chiusura temporanea è stata ordinata da Anas, i cui tecnici dovranno eseguire dei lavori sugli impianti tecnologici della galleria. Per ridurre l'impatto sul traffico, la chiusura sarà solamente notturna ed in vigore dalle 21 alle 6 di mattina del giorno successivo.

Da lunedì 18 a martedì 26 settembre, i lavori interesseranno la carreggiata in direzione Rovigo e renderanno necessaria la chiusura della Transpolesana dal chilometro 3,8 al chilometro 8,1. Il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo "San Giovanni Lupatoto - Z.A.I." e rientro allo svincolo "Zevio".

Da martedì 26 a venerdì 29 settembre, invece, i lavori interesseranno la carreggiata opposta, quella in direzione Verona. Il percorso alternativo prevede quindi l'uscita obbligatoria a Zevio con rientro allo svincolo "San Giovanni Lupatoto - Z.A.I.".

In entrambe le occasioni, le deviazioni saranno segnalate dall'apposita cartellonistica.