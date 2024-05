A giugno i lavori alla frana di Via San Leonardo per riaprire la strada

Oggi, 10 maggio, la giunta comunale di Verona ha approvato una variazione al bilancio 2024 di 40mila euro per sistemare Via San Leonardo. La strada è chiusa dal febbraio scorso per il cedimento di un tratto del muro di cinta. E grazie allo stanziamento deciso oggi, la via in salita sarà messa in sicurezza e riaperta al transito.

I lavori saranno effettuati a giugno e prevedono uno sbancamento del terreno soprastante la muratura crollata e la demolizione di parte della parete rocciosa friabile e sgretolata. Successivamente, verrà pulito tutto il fronte crollato. E il fissaggio sarà fatto con una rete elettrosaldata ferma massi, un getto a spruzzo sulla parete e con l'ancoraggio del manufatto in profondità con micropali autoperforanti. Completato l’intervento, la strada sarà nuovamente percorribile in sicurezza.

«Lavori necessari ed urgenti - ha precisato l'assessore Federico Benini - che prevediamo di effettuare a giugno, garantendo in primis la messa in sicurezza dell’area oggetto del cedimento, con un preciso intervento di pulizia e di contenimento, per poi riaprire la strada al traffico veicolare».