In Via XX Settembre un mese di lavori per sostituire una condotta fognaria

Lunedì prossimo, 14 febbraio, partiranno i lavori di Acque Veronesi per la sostituzione di una condotta fognaria in Via XX Settembre a Verona. L'intervento prevede la posa di 80 metri di tubazione al posto di un tratto di collettore ormai troppo usurato.

Il cantiere durerà circa 30 giorni, senza creare disagi al traffico. La zona interessata dai lavori è infatti a margine della strada, tra i parcheggi e la zona pedonale.

Il costo stimato dell'intervento è di 100mila euro e comprende il ripristino del marciapiede lastricato.

Le tubazioni della rete fognaria, a causa delle caratteristiche dei reflui che vi scorrono, hanno un ciclo di vita relativamente breve ed Acque Veronesi ha inserito nel piano delle opere un importante stanziamento per la manutenzione di queste condotte.