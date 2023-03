Lavori sulle fognature a Verona in zona Stadio e via del Capitel, che verrà chiusa per 10 giorni

Da lunedì 13 marzo via Del Capitel, a Verona, sarà interessata dai lavori di Acque Veronesi per lo spostamento della conduttura della fognatura bianca, necessario per il cantiere della Tav che sta interessando la zona di San Michele.

Per consentire l’intervento, via Del Capitel sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto e nel senso di marcia compreso tra via Belviglieri e via Unità d’Italia. La durata dei lavori è prevista in circa 10 giorni.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ - Chi arriverà da via Banchette e via Badile in direzione via Unità d’Italia, dovrà deviare su via Belviglieri per poi rimettersi sul viale attraverso le vie interne al borgo. Nulla cambia invece per chi si immetterà in via del Capitel da viale Unità d’Italia provenendo da San Michele Extra.

Lavori in zona Stadio

Acque Veronesi inoltre è intervenuta in via Frà Giocondo per la sostituzione di un tratto di collettore ammalorato. L’operazione, in accordo con la polizia locale, si svolgerà in più fasi per dar modo agli abitanti della zona di avere vie alternative di transito.

Nella prima fase, da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo, l'intervento interesserà via Longhena (tra via Frà Giocondo e via Pompei) e via Frà Giocondo (tra via Longhena e via Negrelli) per la realizzazione di un nuovo pozzetto della fognatura. Il cantiere verrà poi temporaneamente sospeso, tra sabato 11 e lunedì 13 marzo.

I lavori ripartiranno martedì 14 marzo, nel medesimo tratto per poi proseguire su via Frà Giocondo, tra Via Loghena e via Negrelli e, successivamente, su via Negrelli, nel tratto compreso tra via Frà Giocondo e Via Pompei, con fine lavori prevista il 26 aprile.