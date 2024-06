Lavori sulla rete ferroviaria in Veneto: confermato lo stop ai treni per 3 settimane tra Verona e Vicenza

Per lavori di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto, alcune linee durante l’estate risulteranno interrotte al traffico ferroviario. I lavori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee, oltre che per il potenziamento prestazionale delle stesse e potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni. Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori.

Gli interventi interesseranno le linee Milano – Venezia, Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Castelfranco Veneto, Treviso – Montebelluna e Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Padova. Il programma di circolazione dei treni verrà quindi rimodulato, con alcuni collegamenti che saranno cancellati o limitati.

Questi gli interventi in dettaglip

Di seguito il dettaglio degli interventi: