Riqualificazione energetica e adeguamento impianti negli edifici comunali di Verona: interventi per oltre 2 milioni di euro

Programmati interventi fino al 2025, con lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico che saranno realizzati in scuole, centri sportivi, palestre, centri sociali, biblioteche e uffici pubblici. Previsto, a carico della società Engie Servizi Spa, uno stanziamento complessivo pari a 2.192.806 euro, ripartiti per 1.301.000 euro in favore di una manutenzione programmata e 891.806 euro per quella straordinaria non programmata.

Il via libera è arrivato martedì dalla Giunta comunale di Verona, su richiesta dell’assessore Ambiente e Transizione ecologica Tommaso Ferrari.

Fra i principali interventi la sostituzione parziale dell’impianto di condizionamento di palazzo Barbieri per un valore complessivo di 100 mila euro. Ancora, installazione di nuovi impianti fotovoltaici, per 159 mila euro alla palestra ambulatorio Novaglie, e per 75 mila euro all’asilo nido Fracazzole.

Altri interventi saranno inoltre effettuati: asilo Nido Porta Vescovo, scuola elementare Fraccaroli, Centro polisportivo Avesani, dormitorio in via Spagnolo, scuola Media Meneghetti Palazzina, scuola elementare Palazzina, scuola Materna Polese, scuola elementare Aleardi, campo sportivo Marzana, asilo Nido Bruco Felice, campo Zorzi, scuola media Pacinotti, centro sociale via Pigafetta, palazzina Masprone, biblioteca San Massimo, biblioteca Santa Lucia, Teatro Camploy uffici.