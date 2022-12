Progetto approvato, nuovi serramenti alla scuola San Giorgio di Tarmassia

Inizieranno durante la prossima estate, quanda le lezioni sono in pausa, i primi lavori per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia paritaria San Giorgio, nell'omonima piazza di Tarmassia, frazione di Isola della Scala. Prima di Natale, infatti, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dal valore di 170mila euro.

L'edificio che sarà interessato dal cantiere risale agli anni '60, è di proprietà comunale e in parte è adibito ad uso scolastico. Il progetto prevede l'eliminazione di tutti i vecchi serramenti a vetro singolo e dei relativi telai in legno. Al loro posto saranno installati nuovi serramenti in pvc a triplo vetro che garantiranno una migliore efficienza termica, un maggior comfort in classe, consumi ridotti e l’incremento della sicurezza rispetto al rischio di rottura accidentale. In tutto verranno sostituiti una quarantina di serramenti, zanzariere e tapparelle avvolgibili in legno con nuove in alluminio coibentato.

La giunta comunale di Isola della Scala, nella stessa seduta, ha inoltre deliberato la concessione di alcuni contributi a garanzia della continuità didattica nelle scuole dell’infanzia paritarie del territorio frequentate da bambini isolani: 1.200 euro, come previsto dalla convenzione vigente, per un alunno residente a Isola della Scala iscritto alla Don Carlo Forante di Villafontana, 3.000 euro per il sostegno delle attività degli alunni con disabilità alla San Giorgio di Tarmassia e, infine, 8.230 euro per far fronte agli aumenti delle spese energetiche e delle mense per le scuole Don Adami, San Domenico Savio e San Giorgio.

«L'intervento alla San Giorgio risponde a necessità di carattere ambientale, economico e di sicurezza - ha commentato Federico Giordani, vicesindaco di Isola con delega all'istruzione - La qualità dello stare in classe è un elemento fondamentale nel percorso di giovani e giovanissimi studenti. Lo sono anche la didattica, soprattutto per chi presenta disabilità, e gli altri servizi essenziali come la mensa. In tale contesto si inseriscono i contributi che abbiamo deliberato per gli alunni e le scuole isolane».