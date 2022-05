Bitumatura al via nelle strade Verona per il Giro d'Italia. Lavori al via anche in A4

Interventi di asfalatura e miglioramento della sede stradale, prenderanno il via in questi giorni in città e lungo la A4.

Comune di Verona

A partire da giovedì 12 maggio, salvo avverse condizioni meteorologiche o imprevisti nell'organizzazione del cantiere, inizieranno infatti i lavori di bitumatura nei tratti stradali lungo il percorso della tappa finale del Giro d'Italia. Partiranno da via Ippolito Nievo, per poi proseguire, nei giorni successivi, su Stradone Porta Palio, via Carmelitani Scalzi, via Valverde, piazza Pradaval e Corso Porta Nuova.

Per consentire i lavori, divieto di sosta e restringimento temporaneo della sede stradale nei tratti via via interessati dai lavori.

Autostrada

Avranno luogo lungo l'Autostrada Brescia - Padova i lavori di rifacimento della pavimentazione, che interesseranno la carreggiata est (direzione Venezia) in prossimità del casello di Sommacampagna. Tra Peschiera del Garda e Verona Sud (dal km 269+700 al 271+700) si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia, dalle ore 21 di venerdì 13 alle ore 6 di sabato 14 maggio. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6 di sabato 14 alle ore 24 di domenica 15 maggio.

A causa dell'intervento non si potrà uscire al casello di Sommacampagna e dallo stesso non si potrà entrare in A4 in direzione di Venezia. Queso dalle ore 21 di venerdì 13 alle ore 24 domenica 15 maggio.