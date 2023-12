Ulss 9 ristruttura e ammoderna le otto centrali operative territoriali

Sono iniziati i lavori di potenziamento delle otto centrali operative territoriali (Cot) dell'Ulss 9 Scaligera, strutture intermedie per l'assistenza sanitaria finanziate con fondi stanziati dal Pnrr secondo quanto previsto dalla Crite (Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia).

L’importo complessivo dei lavori per tutte le otto strutture, della durata di circa tre mesi, è di circa 1,6 milioni di euro (1.603.448 euro), equamente ripartiti tra i quattro distretti dell'Ulss 9. I primi cantieri a partire sono stati a inizio dicembre quelli del capoluogo scaligero, in Via Poloni e Via del Capitel, seguite da quelle di San Giovanni Lupatoto, Cerea, Valeggio sul Mincio, Bussolengo, San Bonifacio e Legnago.

«Le centrali operative territoriali sono già operative - ha spiegato Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 - e hanno una funzione importantissima, soprattutto per le persone anziane e fragili: garantiscono la continuità tra ospedale e territorio per tutte le dimissioni ospedaliere verso le strutture residenziali o il domicilio. I lavori in corso prevedono tra l’altro nuovi impianti elettrici e antincendio, oltre alla ristrutturazione e all'ammodernamento dei locali, per renderle sempre più efficaci dal lato strutturale e tecnologico».

Nello specifico, la cot svolge una funzione di coordinamento della presa in carico di pazienti con gravi multi-morbilità e cronicità tra diversi servizi e professionisti, garantendo la continuità dell’assistenza e il supporto in tutti i processi di valutazione, in base ai bisogni e alle esigenze dei pazienti.