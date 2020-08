Scattano i lavori sul cavalcavia di viale Piave a Verona: cambia la viabilità

Da mercoledì 19 agosto il cavalcavia di viale Piave, a Verona, sarà interessato da alcuni lavori nel tratto al di sotto della rotatoria tra stradone Santa Lucia e viale Piave.

Pertanto, per consentire lo svolgimento dei lavori e salvaguardare l'incolumità pubblica, per tutta la durata del cantiere sarà modificata la viabilità.

Viene chiuso il ramo della rotatoria sotto il cavalcavia di viale Piave per tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico, provenienti da Stradone Santa Lucia e diretti in centro città. Per tali mezzi è prevista la deviazione su via Roveggia e via Scopoli. Resta invece invariata la viabilità per i veicoli diretti verso Stradone Santa Lucia.

Quale viabilità alternativa in direzione centro, per il solo periodo del cantiere, viene istituita la possibilità di svolta a sinistra per i veicoli che, provenendo da via Scopoli, si immettono su viale del Lavoro per imboccare il cavalcavia in direzione centro città.

All'intersezione tra viale del Lavoro e via Scopoli, sarà vietata la manovra di svolta a sinistra verso via Scopoli.

Il termine dei lavori è previsto dopo circa 7 giorni.

