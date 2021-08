Partono mercoledì i lavori per sistemare i marciapiedi del cavalcaferrovia di strada dell’Alpo

Non sono previste modifiche viabilistiche, solo qualche restrizione di carreggiata in concomitanza del cantiere. I lavori avranno una durata di circa 10 giorni

Da mercoledì 1 settembre inizieranno i lavori di manutenzione del cavalcaferrovia della strada dell’Alpo, a Verona. Nello specifico, si interverrà per sistemare i marciapiedi che affiancano la strada e per effettuare una pulizia completa dell'area.

L’intervento rientra nel programma di lavori complementari alle attività di monitoraggio e manutenzione ponti.

Non sono previste modifiche viabilistiche, solo qualche restrizione di carreggiata in concomitanza del cantiere.

I lavori avranno una durata di circa 10 giorni.