Lavori al casello A4 di Verona Sud: svincoli chiusi a turno per quattro notti

Altri lavori in arrivo all'inizio della prossima settimana lungo l'A4.

Per l'intervento di posa delle barriere di sicureza, al casello di Verona Sud verrà chiuso lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Milano, nelle notti di lunedì 5 e martedì 6 giugno, dalle ore 22 alle ore 4 del giorno seguente.

Successivamente verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia nelle notti di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, sempre dalle ore 22 alle ore 4 del giorno seguente