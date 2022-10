/ Autostrada Serenissima

Casello A4 di Verona Sud: svicoli chiusi a turno di notte per lavori

L'intervento prenderà il via con la nuova settimana: nelle notti di lunedì e martedì non sarà utilizzabile lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia , mercoledì e giovedì invece toccherà a quello di entrata per chi è diretto a Milano