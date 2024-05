Nuova Casa della Comunità di San Giovanni Lupatoto, lavori presto al via

L’Ulss 9 Scaligera informa che, a partire da lunedì 10 giugno, la sede distrettuale di San Giovanni Lupatoto in via Belluno 14 verrà chiusa: inizieranno infatti i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova Casa della Comunità.

I servizi del Distretto verranno temporaneamente dislocati in via B. Cellini 16, presso la Casa Albergo, e a Zevio, in via Chiarenzi 2 (ex ospedale Chiarenzi). L’attività ambulatoriale e amministrativa non subirà variazioni. Le persone che avevano prenotato visite o prestazioni riceveranno un sms con l’indicazione della nuova sede in cui recarsi, senza modifiche al giorno e all’orario di prenotazione.