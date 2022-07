Sistemazioni di frane e strade, estate di lavori pubblici a Negrar di Valpolicella

Estate calda per i lavori pubblici del Comune di Negrar di Valpolicella. Lavori che vanno dalle bitumate di strade ai consolidamenti di frane e dissesti, fino ai cantieri aperti nelle scuole, alla manutenzione delle aree verdi e alla riparazione, pulizia o sostituzione delle griglie per lo smaltimento delle acque meteoriche. Lavori che si aggiungono al grande e importante cantiere aperto per l’estensione della rete fognaria a Fane e Mazzano. Per quest’ultimo sono stati concordati, con Acque Veronesi, Provincia e imprese, sia i tempi di esecuzione sia la gestione dei sensi unici alternati e le deviazioni stradali per creare minore disagio alla circolazione.



(Cantiere con senso unico alternato a Negrar)

«L’ultimo cantiere aperto - ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Bruno Quintarelli - è quello per i lavori di consolidamento delle frane nel centro di Torbe e in località Martini, una delle 16 opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022, che ci ha molto impegnato nell’analisi delle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche e nella conseguente ricerca della migliore soluzione operativa. Abbiamo ritenuto opportuno attivarlo in questo periodo soprattutto per conciliare le esigenze di cantiere con i flussi di traffico, meno intensi in estate, ed evitare così disagi alla popolazione in autunno, in concomitanza con la riapertura delle scuole e delle attività lavorative».

La progettazione è stata redatta dallo studio Società di Ingegneria & Geologia di Villafranca e il quadro economico del progetto definitivo ed esecutivo ammonta a 195mila euro. I lavori sono stati affidati alla ditta trentina Edilcom di Borgo Lares e sono divisi in due interventi distinti. Il primo riguarda il cedimento del manto stradale in località Martini di Torbe, con il consolidamento della scarpata mediante l’installazione di un sistema di micropali per garantire la stabilità del terreno e del versante. L’opera verrà completata con l’installazione di un guardrail in acciaio corten. «Per questo intervento è necessaria l'istituzione di un senso di marcia alternato, per la durata di tre settimane consecutive, mentre la durata dei lavori è prevista in 60 giorni», ha spiegato Quintarelli.

Concluso questo primo cantiere seguirà il lotto in Via Bottega, sempre a Torbe, nell’ambito del quale è previsto il consolidamento del muro di sostegno della strada e del terreno a monte, mediante la realizzazione di una controparete in calcestruzzo proiettato con un sistema di chiodatura in profondità per garantire la stabilità. Inoltre è previsto un sistema di drenaggio delle acque di infiltrazione presenti all’interno del terreno. Verranno infine rimossi gli attuali new jersey e posizionato un nuovo guardrail in corten: «A differenza dei lavori in Via Martini - ha concluso l'assessore - per questo intervento non saranno necessarie modifiche della viabilità, e la durata prevista dei lavori è di 30 giorni».