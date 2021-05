Lavori stradali in viale Dal Cero per chiudere il cantiere filobus: viabilità modificata per due settimane

«Da lunedì 24 maggio viale Dal Cero sarà interessato dai lavori per la chiusura dell'ultimo cantiere del filobus, prorogato per il ritrovamento della bomba». Lo comunica palazzo Barbieri in una nota nella quale si spiega che «l'intervento interessa viale Dal Cero in direzione nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con strada T4-T9, e riguarda il completamento della rete fognaria».

Nella stessa nota del Comune di Verona, inoltre, si sottolinea che «tutti i cantieri cittadini aperti per la realizzazione delle infrastrutture della filovia sono già state chiuse, rispettando con anticipo la data fissata al 14 maggio stabilita con l'accordo transattivo di inizio gennaio tra Comune, Amt e l'Ati incaricata dei lavori. Unica eccezione è stata fatta per via Città di Nimes, dove il cantiere ha dovuto stopparsi a fine febbraio per il ritrovamento di un ordigno bellico. Il termine è stato prorogato di un mese rispetto al 14 maggio, ma il cronoprogramma stabilito potrebbe anticiparne la anticiparne la chiusura del cantiere già ai primi di giugno».

Planimetria lavori

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori, da lunedì 24 maggio, si rendono necessari i seguenti provvedimenti viabilistici:

viene istituito il restringimento della carreggiata con la riduzione delle corsie di marcia dei veicoli da due ad una, per tutto il giorno in viale Luciano Dal Cero in direzione nord nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con strada T4-T9;

viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per tutti i veicoli in viale Luciano Dal Cero in direzione nord nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con strada T4-T9;

viene istituito il divieto di transito sul marciapiedi in viale Luciano Dal Cero in direzione nord nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con strada T4-T9;

i pedoni saranno obbligatoriamente indirizzati sull’altro lato della carreggiata e deviati sul percorso alternativo in direzione Nord – Porta Palio transitando da via Cardinale r utilizzando gli attraversamenti pedonali presenti alle intersezioni.

In prossimità del cantiere gli agenti della polizia locale saranno presenti per agevolare il traffico. I lavori dureranno circa due settimane.