Sistemato il campo sportivo di Quinzano, ora attività per tutta l'estate

Al campo sportivo di Quinzano, l'attività andrà avanti tutta l'estate, prolungando di fatto il calendario stagionale. Ciò in virtù non solo dell'allentamento delle restrizioni anti-Covid, ma anche dei recenti lavori di riqualificazione che hanno interessato l'impianto e che hanno riguardato il completo rifacimento delle tribune e la sistemazione degli spazi riservati alla società guida.

Si tratta di uno dei centri sportivi più longevi di Verona, tuttavia gli ultimi lavori eseguiti sull'impianto risalivano ad 11 anni fa. La vecchia tribuna, sempre più ammalorata, negli ultimi anni è stata interdetta al pubblico, creando disagi tra gli utenti del campo e tra gli spettatori. Lo stesso per l'appartamento riservato alle attività associative, che non era più agibile.

Da qui l'intervento dell'amministrazione comunale, che, nel 2019, ha dato avvio ad una ristrutturazione del valore di 60mila euro, a carico dell'assessorato all'edilizia sportiva. Nel settembre 2020, l'inaugurazione del nuovo appartamento risistemato e della nuova tribuna, nei cui spazi sottostanti sono stati ricavati capienti magazzini.

Dopo il freno a causa del Covid, ora le attività possono gradualmente ripartire. La Polisportiva Borgo Trento ha già pronto un programma estivo ricco di proposte per bambini e ragazzi di diverse fasce di età.



(Sboarina nella rifatta gradinata del campo sportivo)

«Questo è senza dubbio uno dei campi del territorio comunale con più storia - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina durante l'ultimo sopralluogo - uno dei primi a sorgere e a diventare meta di centinaia di bambini e ragazzi appassionati dello sport. Il fatto che si trovi in una zona della città lontana dal centro, lo rende ancora più funzionale e strategico, se non ci fosse lascerebbe scoperta questa parte della città. Grazie ai lavori effettuati poco più di un anno fa, ora l'impianto è a posto, le gradinate sono un elemento fondamentale per tutti i centri di livello. Lo sport deve essere garantito a tutti, tanto più in questo momento storico».