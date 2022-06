Lavori stradali partiti in Borgo Venezia: divieti in vigore per due settimane

A partire dalla mattinata di mercoledì 15 giugni, e per circa due settimane, dalle ore 8.30 alle 18 sarà attivo il divieto di transito in via Pisano a Borgo Venezia, tra l’intersezione con via Panteo e piazza Nogarola nel Comune di Verona.

Da Palazzo Barbieri spiegano che la chiusura si rende necessaria per consentire l’intervento di bitumatura del tratto stradale, recentemente interessato dai lavori di estensione della rete di teleriscaldamento effettuati da Agsm Aim.

Sarà inoltre in vigore lungo il tratto stradale il divieto di sosta per tutta la durata dell’opera.

La Provincia di Verona invece ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione lungo un tratto urbano della Sp 22 "Dei Castelli" a Sanguinetto, dalle 8.30 del 1° luglio alle 18 del 7 luglio. La limitazione è necessaria per consentire al Comune l'esecuzione dei lavori di demolizione di un fabbricato all'incrocio con la strada regionale 10.