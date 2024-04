Lavori in A4, chiuso di notte uno svincolo in uscita al casello di Verona Est

Nuovi lavori sono in programma lungo l'autostrada A4.

Un intervento di riparazione delle barriere di sicurezza avrà luogo al casello di Verona Est, rendendo necessaria la chiusura dello svincolo di uscita da Milano dalla mezzanotte alle ore 4 di sabato 27 aprile.

Un'attività di manutenzione dell'aiuola dello spartitraffico centrale in carreggiata Est (direzione Venezia), dal Km 294+000 al Km 296+000, tra i caselli di Verona Est e Soave si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nella notte del 29 aprile, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Interventi anche sulle strade in gestione alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari, festivi e prefestivi esclusi, lungo alcuni tratti delle seguenti vie: Sp 47 "del Menago" nel comune di Casaleone, dal 6 al 24 maggio. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 18, sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la fibra ottica; Sp 19 "Ronchesana" nel territorio di Cologna Veneta, dal 3 al 23 giugno nella fascia oraria tra le 8 e le 18, per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica per conto del Comune.