Notti di lavoro in A4 nel weekend: chiude il tratto tra Sirmione e Peschiera

Nuovi lavori notturni interesseranno l'autostrada A4 nel territorio della provincia di Verona.

È in programma l'abbattimento della linea elettrica per la risoluzione delle interferenze con il tracciato ferroviario dell'Alta Velocità Torino-Venezia, motivo per cui il tratto autostradale verrà chiuso in entrambe le carreggiate tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+700 al Km 259+300), dalle ore 23 di sabato 7 fino alle ore 5 di domenica 8 maggio.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e, una volta convogliati nella SR11, potranno proseguire il viaggio rientrando in A4 al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e, attraverso la SR11, potranno rientrare al casello di Sirmione. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

Un intervento di rifacimento della pavimentazione interesserà invece la carreggiata Est (direzione Venezia), in prossimitò del casello di Sommacampagna. Tra Peschiera e Verona Sud (dal km 269+700 al 271+700), si viaggerà quindi su una sola corsia di marcia dalle 21 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 maggio.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6 di sabato 7 alle ore 18 di domenica 8 maggio.

A causa dei lavori, gli utenti non potranno uscire al Casello di Sommacampagna e non potranno accedere in autostrada in direzione Venezia da questo, tra le ore 21 di venerdì 6 alle ore 18 di domenica 8 maggio.