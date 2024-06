Nuovi lavori in arrivo in A4: cantieri nel tratto di interconnessione con l’A22

Nuovi interventi in arrivo lungo la A4 che potrebbero causare alcuni disagi agli utenti della strada.

Il primo riguarda alcuni cantieri urgenti di ripavimentazione che avranno luogo dal Km 280+800 al Km 277+300 in carreggiata ovest (direzione Milano), tra il casello di Verona Sud e l’interconnessione con l’A22, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di giovedì 13 alle ore 6 di venerdì 14 giugno.

Nella vicina provincia di Brescia procedono le lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, nell'ambito delle quali è stato programmato l'intervento di varo del cavalcavia al Km. 247+650. Per questo motivo, tra i caselli di Desenzano e Sirmione (dal km 244+350 al Km 251+713), il tratto autostradale verrà chiuso in entrambe le carreggiate dalle ore 22 di sabato 15 fino alle ore 6 di domenica 16 giugno.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Desenzano e una volta convogliati nella Sr11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sirmione. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sirmione e attraverso la Sr11 potranno rientrare in A4 al casello di Desenzano. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Desenzano e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sirmione.