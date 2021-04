Altri lavori in arrivo lungo l'autostrada A4 nelle province di Verona e Vicenza

In provincia invece scatteranno limitazioni sulla strada provinciale 43/a "della Roversola", nel comune di Zevio, per consentire la posa di linee elettriche

Nuovi lavori sono stati programmati in A4 nei prossimi giorni.

Un intervento di manutenzione si svolgerà tra i caselli di Verona Est e Verona Sud (al km 285+300) in direzione Milano, che porterà gli utenti a viaggiare su due corsie ridotte dalle ore 20 di giovedì 15 alle ore 6 di venerdì 16 aprile.

Tra Soave e Montecchio, per lavori di riqualificazione varco al Km 311, dalle ore 20 di venerdì 16 alle ore 6 di lunedì 19 aprile, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia in entrambe le carreggiate, sia in direzione Milano che in direzione Venezia.

Lavori di pavimentazione in carreggiata Ovest (direzione Milano) avranno luogo tra i caselli di Vicenza Ovest e Montebello (dal km 321+700 al 320+000), dove si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 16 alle ore 6 di lunedì 19 aprile. Contemporaneamente verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Alte/Montecchio.

Provincia di Verona

Verranno istituiti, dal 19 aprile all'11 giugno, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada provinciale 43/a "della Roversola", nel comune di Zevio. Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le ore 8 e le ore 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per permettere la la posa di linee elettriche.