Lavori notturni in A4: una corsia aperta tra Verona Sud e Verona Est

Nuovi lavori al via lungo l'autostrada A4 con l'inizio della settimana.

Cantieri di posa dei giunti avranno luogo dal Km 284+100 al Km 285+500, in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Qui si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di lunedì 15 alle ore 6 del giorno successivo.

Per lo stesso motivo, in carreggiata ovest (direzione Milano) dal km 286+300 al km 285+000, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, si viaggerà sempre su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di martedì 16 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione, tra le ore 8 e le 20 del 19 luglio, su un breve tratto della strada provinciale 7, nel territorio di Cologna Veneta. La limitazione è necessaria per consentire la posa di un sostegno provvisorio per una tubazione di Acque Veronesi e la demolizione di una passarella esistente. Gli interventi, per conto di Veneto Strade, sono previsti nell'ambito del progetto della pista ciclabile Treviso-Ostiglia.